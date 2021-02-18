أيرلندا الشمالية تمدد قيود الإغلاق حتى أول أبريل المقبل

أعلنت الوزيرة الأولى في أيرلندا الشمالية، آرلين فوستر، اليوم الخميس، أن قيود الإغلاق المطبقة حاليًا في آيرلندا الشمالية سيتم تمديدها حتى الأول من شهر أبريل المقبل.وأوضحت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم أن القيود الحالية المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في ايرلندا الشمالية كان من المقرر أن تنتهي في 5 مارس 2021.وأضافت فوستر أن السلطة التنفيذية في ايرلندا الشمالية وافقت على تمديد الإجراءات الجارية للحد من انتشار فيروس كورونا، مضيفة أنه ستكون هناك مراجعة أخرى للقيود في 18 مارس.وحسب فوستر، لا يزال لدى ايرلندا الشمالية مخاوف من انتشار المتغيرات الجديدة لكورونا.