ذراع الخير.. الشباب المتطوعون فى «حياة كريمة»: نسهم فى تحسين أوضاع كل المصريين

مصطفى عبدالمبدئ:المبادرة جعلتنا نسعى لتغيير معيشة الفقراء

بدر المنياوى: تخلق جيلًا متسامحًا ويعشق مصر

آلاء السيد:فخورة بمساعدة المحتاجين فى القرى النائية والأشد أحتياجًا

محمد عبدالمنعم:ستكون نموذجًا فى العمل التطوعى

حسام حسن: نضع مجهودنا بين يدى الوطن ردًا للجميل

لا أحد يستطيع إنكار الدور الكبير للمشروع القومى لتطوير الريف «حياة كريمة» فى تغيير حياة ملايين من المواطنين فى القرى الفقيرة على مستوى الجمهورية، فى ظل توفير القائمين عليه مختلف الخدمات الرئيسية والمرافق التى تعمل على تحسين حياة المستحقين للأفضل.لكن هناك دورًا آخر للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، يتمثل فى ترسيخ ثقافة التطوع لدى الشباب، فالمبادرة تضم فى غالبيتها شبابًا تطوّع لرصد احتياجات المستهدفين، وآخرين يشاركون فى التنفيذ الفعلى على أرض الواقع.فى السطور التالية، تلتقى «الدستور» مع عدد من هؤلاء الشباب، للتعرف على كواليس انضمامهم للتطوع فى مبادرة «حياة كريمة»، وطبيعة الدور الذى يؤدونه بالتفصيل، ورؤيتهم لأهمية المبادرة.تطوع مصطفى عبدالمبدئ فى المشروع القومى لتطوير الريف «حياة كريمة» من أجل العمل على إحداث تغيير فى حياة أهالى القرى الريفية، عملًا بقول الله تعالى فى كتابه الكريم: «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم».وقال «عبدالمبدئ»: «تطوعت وآخرون فى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية للقرى النائية التى دخلت ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، وذلك عبر العديد من التدخلات المجتمعية».وأضاف أنه على رأس هذه التدخلات عقد مجموعة من الدورات والندوات لتوعية أهالى القرى- خاصة الأميين- بمجموعة من العادات والتقاليد السيئة التى ما زال عدد كبير يمارسها، ومن بينها الثأر وختان الإناث والزواج المبكر للفتيات، متابعًا: «غالبية هذه الدورات والندوات تستهدف الفئات الموجودة فى القرى من كبار السن والأميين والفقراء والشباب العاطلين، وبعض من سقط فى وحل الإجرام والمخدرات».وشدد الشاب، البالغ من العمر ٢٤ عامًا، على أهمية مبادرة «حياة كريمة» فى توفير سبل الحياة الكريمة لكل المصريين، ضمن جهود الدولة للارتقاء بحياة المواطنين وتغيير مستقبل القرى الفقيرة إلى الأفضل، وهو ما يظهر فى تضمنها إنشاء مدارس ومستشفيات وغيرها من المرافق، بهدف القضاء على الجهل والمرض وتوفير الخدمات الأساسية.واختتم بالإشارة إلى استفادته الشخصية من المبادرة، قائلًا: «العمل المجتمعى فى إطار مبادرة كبيرة مثل (حياة كريمة) يسهم بشكل كبير فى تعميق أسس العمل الجماعى ومساعدة الغير، وتحسين أفكار الشباب المتعلم ونظرته للفقر والفقراء، فقد جعلت منا شبابًا يسعى لإحداث التغيير الإيجابى بأيدينا».البحث الميدانى بشأن أوضاع المستهدفين بخدمات مبادرة «حياة كريمة» كان اختيار بدر المنياوى، البالغ ٢٢ عامًا، بعدما تطوع فى المبادرة، التى رأى أنها تُدخل السعادة على قلوب الشباب القائمين عليها، حينما يجدون أحلامهم تتحقق على أرض الواقع. وقال «المنياوى» لـ«الدستور»: «تطوعت ضمن فريق البحث الميدانى، الذى يزور المناطق المستهدفة بخدمات مبادرة (حياة كريمة) قبل بدء العمل عليها، حيث نذهب إلى الأهالى فى داخل منازلهم، ونتحدث معهم للوقوف على احتياجاتهم وأحلامهم التى يأملون فى تحقيقها، إلى جانب رصد حالاتهم الصحية والتعليمية والاقتصادية والأسرية، وحصر المرافق وحالتها فى كل قرية».وشدد على أن الحملة تتضمن العديد من المجالات والخدمات والعمل على كل الأصعدة، الأمر الذى يجعل الأهالى يُفاجأون بالحالة التى باتت عليها قراهم، ويتكون لديهم شعور كبير بالأمان والسعادة، وهو ما يراه فريق المبادرة فى عيونهم خلال العمل. وأضاف: «سعادة غامرة تنتاب الأسر عندما تقف تشاهد عملية تشجير ورصف الطرق التى كانت غير مؤهلة للسير عليها، والتعامل مع المنازل المتهالكة والقديمة وإعادة ترميمها أو بنائها من جديد، وتزويدها بالأثاث والأجهزة الكهربائية، وغيرها من الخدمات والأدوات التى من شأنها توفير الراحة والأمان لقاطنى المنزل».واعتبر أن مساعدة أهالى القرى المستحقة على العيش فى أمان وراحة تخلق جيلًا جديدًا لديه تسامح مع المجتمع ويعشق تراب الوطن، مشيدًا فى هذا الإطار بتكليفات وجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى قرر تغيير حال الفقراء، وانتشالهم من الحياة غير الآدمية التى يعيشون فيها.قالت آلاء السيد، فى العشرينيات من عمرها، إن التطوع فى «حياة كريمة» بمثابة المشاركة فى إيجاد حياة جديدة آمنة لأهالى القرى النائية والفئات الأشد احتياجًا، مشيرة إلى أنها صممت على التطوع فور الإعلان عن فتح باب التسجيل عبر الرابط الإلكترونى على موقع وزارة التضامن الاجتماعى.وأضافت أن هدفها من التطوع هو مساعدة الآخرين فى تحقيق أحلامهم، وتوفير حياة آمنة لهم، وتأهيل مناطق سكنهم ليعيشوا حياة كريمة على كل الأصعدة، مؤكدة أن المبادرة تشمل تقديم خدمات صحية واجتماعية وتعليمية وتحسين مستوى البنية التحتية.وأعربت عن فخرها بالتطوع فى المبادرة واستثمار وقتها فى تقديم العون والمساعدة للآخرين، مشيرة إلى أن المبادرة تشمل توفير البطاطين للمحتاجين لتقيهم من البرد، وتوفير فرص عمل للشباب ورفع كفاءة المنازل القديمة.ولفتت إلى أن «حياة كريمة» توفر رعاية صحية، وتقدم خدمات طبية وتطور المدارس، مؤكدة أنها وزملاءها يأملون فى أن يكونوا عاملًا أساسيًا فى نجاح المبادرة ووصولها لكل المستحقين.قال محمد على عبدالمنعم إنه تطوع فى المبادرة الرئاسية لتطوير القرى وتنميتها، كونها تسهم فى حل أزمات الفقر والتعليم.وأضاف أن العمل ضمن هذه المبادرة يرسخ فكرة المشاركة المجتمعية بين الشباب ويزيد حبهم لمصر، ويقرب المسافات بين الفئات فى المجتمع، فالمتعلم يساعد الأمى ليخرج من دائرة الجهل، وتطوير إمكاناته ليكون قادرًا على توفير قوت يومه.وأكد أن مجهودات الحملة ستظهر خلال الفترة المقبلة بشكل كبير، وستقضى على العديد من المشاكل التى عانى منها المجتمع، كالجهل والمرض والفقر.وأعرب عن سعادته بانضمامه لهذا العمل الوطنى القائم على التطوع بشكل أساسى، الذى يشارك فيه الشباب، لإحداث نقلة حضارية بقرى مصر النائية، مشددًا على أن هذه الحملة ستكون نبراسًا للعالم فى العمل المجتمعى التطوعى.ذكر حسام حسن، ٢٣ عامًا، أن المبادرة تهدف للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وغير القادرين فى كل أنحاء الجمهورية، وتقديم الدعم فى أكثر من صورة، مثل رصف الطرق وإحلال وتجديد المنازل، وإنشاء المدارس والمستشفيات وتوفير مشروعات صغيرة للشباب، وتدريب الشباب لمواكبة متطلبات سوق العمل، وتوفير المواد الغذائية للمحتاجين، وتوفير الأمان الاقتصادى للحالات التى لا تملك دخلًا ثابتًا شهريًا.وأضاف أن عملية التطوع فى الحملة تتم بشكل إلكترونى، حيث يتقدم الشاب بطلب من خلال الموقع الذى حددته المبادرة، ويبدأ فى ملء كل الخانات المطلوبة، ويرفق صورة من بطاقة الرقم القومى، ويحدد نوع النشاط الذى يرغب فى المشاركة فيه، إذا كان يرغب فى المشاركة فى فصول التقوية للطلاب، أو الفرق الميدانية، والعمل على تأهيل البنية التحتية، والمشاركة فى ترميم المنازل أو تنظيم الفعاليات وغيرها من الأنشطة.ولفت إلى أن التطوع لا يكون بمقابل، لأنه بمثابة خدمة للوطن الذى تربى على أرضه، وتعلم فى مدارسه، مؤكدًا أن هذه المبادرة ستمحو الفوارق المجتمعية على المدى البعيد من خلال توفير الحياة الكريمة للجميع. وأشار إلى أن الحملة لا تهدف فقط للتغيير الظاهرى، بل تعمل على التغيير الفكرى لسكان القرى النائية، فهناك فصول لمحو الأمية، وجلسات توعية لمناقشة بعض الأفكار والعادات السلبية وتغييرها للأفضل، مثل: ختان الإناث ورفض تعليم الفتيات والزواج المبكر، والثأر، ورفض التوزيع العادل للميراث.