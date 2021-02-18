تحرير 69 محضر مخالفة عدم ارتداء الكمامة بالمنيا (صور)

قاد نائب رئيس مركز ومدينة المنيا اليوم عددا من حملات متابعة الإجراءات الاحترازية وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء ومحافظ المنيا بالمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي بشوارع وأحياء المدينة تم خلالها تحرير 69 محضر مخالفة عدم ارتداء الكمامة.قال الدكتور رجب قياتي نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بتحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة، وبالأسواق والمحلات والمخابز حال عدم الالتزام بالإجراءات.. مؤكدا أنه تم تحرير 69 محضر مخالفة، وذلك لعدم ارتداء الكمامة وتم التصالح عليهم.وبدوره أكد العميد محمد صلاح أبوكريشة، أن الوحدة المحلية والأحياء والقري التابعة تنظم دوريات مستمرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من فض للتجمعات وغلق للأسواق ومراكز الدروس الخصوصية، وفض تجمعات افراح وماتم لا يلتزم أهلها بتلك الإجراءات.