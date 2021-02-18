مباحثات بين الإمارات والسودان بشأن سد النهضة

تلقت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، اليوم، اتصالا هاتفيًا من نظيرها الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.‏وبحث الجانبان خلال الاتصال تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين فضلًا عن مناقشة التطورات في المنطقة بما في ذلك آخر المستجدات في ملف سد النهضة وفق وكالة الأنباء السودانية سونا.وعرضت المهدي خلال الاتصال رؤية السودان الهادفة لتحقيق حل سياسي دبلوماسي لملف سد النهضة.يأتي ذلك بعد موافقة الحكومة السودانية، أمس، على مشاركة أطراف دولية أخرى كوسطاء في ملف السد والمفاوضات مع إثيوبيا.