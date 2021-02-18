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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تسجل 1.4 ألف إصابة جديدة بكورونا و27 حالة وفاة

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:55 م
كورونا
كورونا
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أعلنت المنظمة الوطنية للصحة العامة في اليونان اليوم الخميس عن تسجيل 1.4 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينهم 10 إصابات لأشخاص قادمين من الخارج.

وذكرت المنظمة- في بيانها اليومي- أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات المسجلة في اليونان إلى 170 ألفًا و59 إصابة مؤكدة، وفقا لما ذكرته صحيفة "ريبورتر" اليونانية في نسختها باللغة الإنجليزية.

كما توفي 27 شخصا جراء الإصابة بفيروس "كوفيد- 19" خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليبلغ عدد الوفيات 6221 شخصا، بمتوسط أعمار يبلغ 79 عاما.

وأشارت المنظمة إلى تواجد 320 شخصا في أقسام العناية المركزة، ويبلغ متوسط أعمار الأشخاص الذين يتنفسون بمساعدة أجهزة التنفس الاصطناعي 70 عاما، بينما تحسنت الحالة الصحية لـ1256 شخصا.

وكانت اليونان قد سجلت يوم أمس الأربعاء 755 إصابة بفيروس كورونا المستجد و13 حالة وفاة.

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