نجت من حادث طائرة ومن لوحة زيتية كادت تقتلها.. حكايات الحجاب في حياة سامية جمال

العديد من الفنانين لهم إيمان بالخرافات، وفي تحقيق أجرته مجلة الكواكب مع عدد من الفنانين ذكرت الفنانة سامية جمال أنها تؤمن بالخرافة، ما دام الإيمان بها لا ينفع ولا يضر، وأنا لا أنتقل من بيتي إلا وفي حقيبتي حجاب صغير يمنع عني شر عاديات الطريق.وأضافت سامية جمال: «الحجاب ليس فيه سوى بضع آيات من القرآن الكريم، وليس في حمله اي شعوذة، أضف إلى ذلك أنه كان يحميني فعلا من كثير من الأخطار، وقد يكون ذلك بمحض الصدف، ولكن هذا هو ما حدث».وتابعت: «عندما كنت في أمريكا في العام الماضي أردت ركوب إحدى الطائرات من "كانساس سيتي"، إلى نيويورك، لكن موظف الفندق نسي أن يحجز لي مكانًا فيها، فاضطررت لانتظار الطائرة التالية، بعد أن كاد الموظف يقبل قدمي كي لا اشكوه لمدير الفندق».وواصلت: «وعندما حل موعد الطائرة التالية وذهبت إلى المطار سمعت أن الطائرة الأولى اضطرت للهبوط في منتصف الطريق وتهشم جناحاها وأصيب بعض الركاب بجراح دت أدراجي للفندق وشكرت الموظف الذي نسي الحجز ولم أنس أن أقبل الحجاب».واستطردت: «عندما كنت أثث شقتي الجديدة عد عودتي إلى مصر، سقطت إحدى اللوحات من مكانها على الجدار، ومرت على مبعدة نصف مليمتر من وجهي، وقتها كنت منحنية ورأسي إلى الحائط لأنظم بعض قطع الأثاث، وكدت أنقل إلى المستشفى لولا وجود الحجاب معي، وأنا أخشى فقدان هذا الحجاب الذي أعده حارسي الأمين».