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محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا: 13762 إصابة جديدة بكورونا و347 وفاة

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:16 م
كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا
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أظهرت بيانات صدرت عن وزارة الصحة الإيطالية، مساء اليوم الخميس، توثيق 13762 إصابة جديدة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و347 حالة وفاة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأفادت وكالة "آكي" الإيطالية بأن العدد الإجمالي لضحايا كورونا ارتفع إلى 94887 وفاة منذ بداية حالة الطوارئ المرتبطة بالجائحة.

وأضافت أن الحالات الإيجابية النشطة المؤكدة اليوم تبلغ 384 ألفا و501 إصابة (أقل عن أمس بواقع 4363)، مشيرة إلى تماثل 17771 حالة للشفاء من الوباء في غضون الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين إلى مليونين و286 ألفا و24 شخصا.

وبلغت الحصيلة التراكمية للذين أصيبوا بالفيروس منذ بداية تفشيه، بمن فيهم الموتى والمتعافون والحالات النشطة، مليونين و765 ألفا و412 شخصا.

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