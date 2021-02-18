«القومي للاتصالات» ينظم ندوة مجانية حول الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات

ينظم المعهد القومي للاتصالات ندوة مجانية عبر الإنترنت حول الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات وذلك يوم 20 فبراير.ويقدم الندوة محاضرين ذو خبرة في مجال الصناعة والتدريس. وستتضمن الندوة التعريف بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، بالإضافة إلى مقدمة حول علم البيانات ورؤية الحاسب ومعالجة اللغات الطبيعية ونصائح للشباب حول كيفية الحصول على فرصة عمل في هذه المجالات.جدير بالذكر أن المعهد القومي للاتصالات تأسس في عام 1983 لتوفير خدمات متميزة للتعليم والتدريب والبحث والتطوير والاستشارات في مجال الاتصالات. وتم تجهيز المعهد ليعلب دورًا أساسيًا في تنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.