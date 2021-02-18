بيلاروسيا تسجل 1386 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البيلاروسية، اليوم الخميس، تسجيل 1386 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 273 ألفًا و569 إصابة على مستوى البلاد.وذكرت الوزارة- في بيانها الذي أوردته وكالة أنباء (بيلتا- نيوز) البيلاروسية- أن حصيلة الوفيات وصلت إلى 1885 حالة وفاة دون تسجيل حالات جديدة، في حين بلغ عدد المتعافين الذين خرجوا من مستشفيات العزل 1800 شخص.وأشارت إلى أن بيلاروسيا أجرت 4 ملايين و732 ألفًا و695 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" منذ بدء تفشي الوباء حتى الآن.