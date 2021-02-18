العشيرة المحمدية تعلن تأجيل موعد نقل البيعة إلى زكي الدين

أعلنت جماعة العشيرة المحمدية عن تأجيل جلسة نقل البيعة من العميد أشرف وهبي إبراهيم الخليل إلى الشيخ زكي الدين جمال الدين، رائد العشيرة المحمدية الجديد، والتي كان محددًا لها غدًا الجمعة.وقال العميد أشرف وهبي، القيادي بالعشيرة المحمدية، إن ذلك يأتي نظرا لسوء الأحوال الجوية وتعذر الاجتماع مع أبناء الطريقة المحمدية الشاذلية، ولذلك تم تأجيل نقل البيعة وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد فى حينه.وأوضح "وهبي" أن البيعة أمر متبع داخل الطريقة المحمدية وجماعة العشيرة، حيث إن الشيخ الجديد يجب أن يبابعه المريدون وجها لوجه حتى يعرفوا شيخهم ويعرفهم.