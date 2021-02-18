كوريا الشمالية تواجه نقصا في الغذاء يزيد على 1.2 مليون طن هذا العام

قال وزير الوحدة الكوري الجنوبي لي إن-يونج، اليوم الخميس، إن كوريا الشمالية تواجه نقصًا في الغذاء يتراوح ما بين 1.2 مليون و1.3 مليون طن هذا العام بسبب الأضرار الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة في العام الماضي.وأدلى "لي" وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية بهذا التصريح خلال جلسة عامة للجنة الدبلوماسية والوحدة البرلمانية في الجمعية الوطنية، وعزا سبب النقص المتزايد في الغذاء إلى الأضرار الناجمة عن الفيضانات والأعاصير في الشمال في العام الماضي.وقال: "إذا أضفنا ما بين 200 ألف طن و300 ألف طن (من النقص الناجم عن أضرار الإعصار) إلى النقص السنوي الذي يقارب مليون طن، فيمكننا تقدير نقص الغذاء في الشمال".وتضررت كوريا الشمالية بشدة من الفيضانات الناجمة عن الأعاصير المتتالية من يوليو إلى سبتمبر من العام الماضي، والتي يعتقد الخبراء أنها دمرت مساحات شاسعة من المناطق الزراعية وفاقمت من مشكلة نقص الغذاء المزمن في كوريا الشمالية.