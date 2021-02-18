«تضم 5 أقسام علمية و9 برامج دراسية».. اعتماد اللائحة الجديدة لإعلام القاهرة

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، اعتماد المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الأخير برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اللائحة الجديدة لكلية الإعلام جامعة القاهرة لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة، مؤكدا أنها لائحة جديدة تواكب التطورات الراهنة في دراسات الإعلام في العالم اليوم، وتتضمن مجموعة من البرامج الدراسية التي تستهدف إعداد الكوادر الإعلامية المؤهلة معرفيا ومهاريا للتعامل مع نظم الإعلام والاتصال في ظل الثورة الصناعية الرابعة ومجتمع المعرفة بكل تقنياته وتطبيقاته، فضلا عن استيعابها لتوقعات سوق العمل والإعلام في مصر خلال السنوات العشر القادمة، وسيبدأ العمل بها العام الجامعي 2021-2022 لمدة 5 سنوات.من جانبها، قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، إن اللائحة الجديدة لكلية الإعلام، رائدة الدراسات الإعلامية في العالم العربي، قد تم إعدادها بشكل يتوافق مع تطورات صناعة الإعلام في العالم، فضلا عن حرصها على تلبية المتوقع من احتياجات سوق العمل وصناعة الإعلام في مصر خلال العشر سنوات المقبلة، وفى إطار المعايير المرجعية للجنة قطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات، وبمقتضى اللائحة الجديدة تضم الكلية 5 أقسام علمية، هي: قسم الصحافة والإعلام الرقمي، قسم الإنتاج الإذاعي والتليفزيوني، قسم الاتصالات المتكاملة والعلاقات العامة، قسم الإعلان، وقسم الاتصال العام.وتقدم الكلية من خلال أقسامها العلمية 9 برامج دراسية، و5 برامج باللغة العربية، و4 برامج باللغة العربية، هي: برنامج الصحافة المطبوعة والرقمية، برنامج الصحافة التليفزيونية، برنامج إنتاج البرامج في الإعلام المسموع والمرئي، برنامج العلاقات العامة والاتصالات المؤسسية برنامج الإعلان.وأوضحت عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، أن الحصول على درجة البكالوريوس في الإعلام يتطلب دراسة 135 ساعة معتمدة، وتشتمل مقررات كل برنامج من برامج الكلية مقررات التخصص العام، إلى جانب مقررات التخصص الدقيق، حيث يتضمن برنامج الصحافة المطبوعة والرقمية مثلا تخصصين دقيقين هما: الصحافة المطبوعة والصحافة الرقمية، ويتضمن برنامج الصحافة التليفزيونية تخصصين دقيقين هما: الإنتاج الإخباري التليفزيوني والصحافة التليفزيونية الرقمية.وأشارت إلى أن برنامج إنتاج البرامج في الإعلام المسموع والمرئي يتضمن 3 تخصصات دقيقة هي: الإنتاج الإذاعي والتليفزيوني، الإنتاج التليفزيوني للمنصات الرقمية، الدبلجة وترجمة المواد التليفزيونية، أما برنامج العلاقات العامة والاتصالات المؤسسية فيتضمن تخصصين دقيقين هما: العلاقات العامة والاتصال السياسي، كما يتضمن برنامج الإعلان تخصصين دقيقين هما: تصميم وإنتاج الإعلان، وإدارة الإعلان واقتصادياته.ونوهت عميدة الكلية بأن اللائحة الجديدة تهتم ببرامج التدريب العملي والميداني، حيث تبلغ نسبة الساعات المعملية 50% في كل البرامج وتزيد على ذلك في بعض البرامج لتصل إلى 60%، إلى جانب ساعات التدريب الميداني التي تخصص للطلاب 6 ساعات معتمدة المستويين الثاني والثالث، وتخصص 4 ساعات معتمدة أسبوعيا في المستوى الرابع لمشروع التخرج.كما تعطى اللائحة اهتماما للغات العربية والأجنبية، وتقنيات المعلومات والاتصالات من تجهيزات وبرمجيات تشغيلية وتطبيقه، ويدرس الطلاب مقررات في العلوم الاجتماعية والإنسانية، إلى جانب مقررات التفكير النقدي، ريادة الأعمال وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد.وتسمح اللائحة الجديدة للطالب المتميز أن ينهى الدراسة في 3 سنوات ونصف، كما يمكن للكلية بناء على اقتراح مجلس الكلية تدريس بعض أو كل المناهج الدراسية إلكترونيا وأن تعقد الامتحانات إلكترونيا أيضا.وكانت الكلية نجحت في إنجاز مشروع اللائحة الجديدة خلال حوالى 15 شهرا من خلال لجنة موسعة برئاسة عميد الكلية، وإشراف أكاديمي للدكتورة ليلى عبدالمجيد مدير وحدة الجودة بالكلية عميد الكلية الأسبق.وضمت اللجنة نخبة من كبار الأساتذة وقيادات الكلية وعدد من خبراء الإعلام، واطلعت اللجنة على نماذج للوائح ومقررات كليات الإعلام البارزة على المستوى الدولي.وعقدت اللجنة 14 اجتماعا، من بينها اجتماعات مع عدد من خريجي الكلية من العاملين في وسائل الإعلام وكذلك من العاملين في المؤسسات غير الإعلامية، إلى جانب الاستماع إلى وجهات نظر ورؤى عدد من المسئولين عن المؤسسات الإعلامية رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير صحف وقنوات فضائية ووكالات إعلان وتسويق للتعرف على احتياجات سوق العمل، فضلا عن تقييم تجربة الكلية خلال الفترة الماضية، كما تم عقد لقاءين مع المسئولين بلجنة قطاع الدراسات الإعلامية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات.