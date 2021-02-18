محمد فؤاد يعتزم طرح أغنية جديدة كل 20 يومًا حتى نهاية 2021

يعتزم الفنان محمد فؤاد طرح عدد كبير من الأغاني خلال عام 2021، حيث سيطرح أغنية جديدة كل 20 يوما، حتى نهاية العام.وقال الفنان محمد فؤاد، في تصريحات له اليوم الخميس، إنه يركز حاليا على وضع اللمسات النهائية على عدد من الأغاني التي سيطرحها قريبا، مشيرا إلى أنه طرح عدة أغاني خلال الفترة الماضية حققت نجاحا كبيرا، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتي بدأها بأغنية "الحفلة"، والتي تم طرحها مع بداية عام 2021، تلتها أغنية "ليه" التي حققت أكثر من 2 مليون و300 ألف مشاهدة على "يوتيوب".وعن حجب أحدث أغانيه "أحكيلك" من قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" بعد طرحها بساعات قليلة، والتي تعاون فيها مع الشاعر أسامة محرز، والملحن وليد سعد، والموزع خالد نبيل، أوضح فؤاد أنه يتم إجراء تحقيقات حول الأمر من قبل الجهات المختصة، وأنه سيكشف ملابسات الواقعة وسبب حجبها خلال الفترة المقبلة.