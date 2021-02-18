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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تكشف تفاصيل الامتحان التجريبي والنهائي لطلاب الثانوية

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:38 م
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة ستكون إلكترونية، كما تم الإعلان سابقًا لجميع الطلاب في لجان مدرسية مراقبة وفق جدول سيتم إعلانه قبل نهاية شهر فبراير الجاري.

وأضاف وزير التعليم أنه سيتم عقد امتحان إلكتروني (تجريبي) للصف الثالث الثانوي في شهر أبريل المقبل من المنزل.

وأشار إلى أنه بالنسبة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم الثانوية العامة إلكترونيًا بنظام التقييم الجديد وفق آلية ستعلن عنها الوزارة.

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