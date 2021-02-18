تكريم أبطال الجيت كون دو بدمياط (صور)

كرمت منطقة الجيت كون دو، بدمياط، في نادي المستقبل بدمياط الجديدة، ٤١ من اللاعبين أبطال اللعبة الذين حصلوا على ميداليات ذهبية وفضية في كأس الاتحاد المصرى للجيت كون دو.حضر الاحتفالية الدكتور محمد بحيرى، رئيس المنطقة، وأحمد عوض، عضو مجلس إدارة المنطقة، ونزار غانم المدير التنفيذي لنادى المستقبل.كما تم تكريم الجهاز الفني لمنتخب دمياط للجيت كون دو وهم كابتن مسعد كراوية، وكابتن على سادات، وكابتن هشام الجوهر، وهمام البنهاوى، وكابتن محمود كراوية، وكابتن سمير رمضان، وكابتن منة الله كراوية، وكابتن محمد الجوهر، وكابتن محمد قاسم.