وزير التعليم يكشف آلية عقد الامتحانات للمصريين في الخارج

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، آلية عقد الامتحانات لطلابنا المصريين في الخارج والتي جاءت كالتالي:تعقد امتحانات أبنائنا في الخارج إلكترونيًا للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي فى البلاد التي يتم تعليق الدراسة بها، على أن يتم عقد امتحان تحديد مستوى لطلاب الصف الثالث الإعدادي عند العودة إلى أرض الوطن.وفيما يخص السنوات التعليمية بالتعليم الفني، أكد الوزير أن امتحانات التعليم الفني سيتم الإعلان عنها قبل نهاية الأسبوع المقبل.