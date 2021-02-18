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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 45 طن مخلفات في حملات نظافة بقرى المنيا (صور)

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:02 م
رفع مخلفات
رفع مخلفات
المنيا ـ على حسين
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واصلت الوحدات القروية التابعة لمركز ومدينة المنيا، حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات والأتربة من نقاط التجمع، حيث نجحت في رفع 25 طن مخلفات وقمامة وتراكمات زراعية.

قال هشام الضوى رئيس قرية بني احمد الغربية، إن العمل مستمر على مدار اليوم لرفع أي تجمعات للقمامة أو مخلفات زراعية وأتربة من على جانبي الترع والمصارف بنطاق القرية، تنفيذا لتكليفات رئيس مركز ومدينة المنيا بشأن الحفاظ على نظافة الشوارع وتجميلها حفاظا على الصحة العامة وللحماية من انتشار الأمراض المعدية والفيروسية، والتي منها فيروس كورونا، حيث تم رفع 20 طن تجمعات من قرية دير عطية والطريق الدائري وقرية بني احمد الغربية.

وأضاف حماده جمعة رئيس الوحدة المحلية لقرية دمشير، أن الوحدة المحلية بالقرية قامت برفع تجمعات طريق ادمو الغربي ومواصلة عمل الحملة اليوم الخميس ليمتد من طريق الطلياني حتى طريق أبو شناف، حيث تم رفع جميع التراكمات والأتربة والمخلفات الزراعية والتي تبلغ 25 طن مخلفات يومية.

كما نظم حى شمال المدينة حملة نظافة مكثفة أسفل كوبرى هندسة القديم والذى يتم تطويره ورفع كفاءته ورفع مخلفات التطوير، وأخرى بطوخ الخيل بنطاق القرية.

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