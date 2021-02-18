«التعليم» تعلن تفاصيل امتحانات الدمج والتربية الخاصة

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، آلية عقد امتحانات طلاب الدمج التعليمي والتربية الخاصة والتربية الفكرية، والتي جاءت كالتالي:امتحانات الفصل الدراسي الأول- تعقد امتحانات طلاب الدمج التعليمي والتربية الخاصة بنفس مواعيد أقرانهم، طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة، عدا طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، حيث سيتم عقد امتحانات ورقية طبقًا للمعمول به.- طلاب مدارس التربية الفكرية يتم تقييمهم بمعرفة المعلمين القائمين عليهم.امتحانات الفصل الدراسي الثاني- تعقد امتحانات طلاب الدمج التعليمي والتربية الخاصة بنفس مواعيد أقرانهم، طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة، عدا طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، حيث سيعقد لهم امتحان واحد فقط ورقيًا طبقًا للمعمول به.