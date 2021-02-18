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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التحالف بقيادة السعودية يرسل قوات إلى مأرب لصد هجوم الحوثيين

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:32 م
قوات إلى مأرب لصد
قوات إلى مأرب لصد هجوم الحوثيين
وكالات
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قالت مصادر في الجيش اليمني والحكومة المعترف بها دوليا إن التحالف الذي تقوده السعودية للقتال في اليمن أرسل قوات إلى منطقة مأرب، وكثف ضرباته الجوية في محاولة لصد تقدم لجماعة الحوثيين المتحالفة مع إيران.

وتصاعدت حدة القتال في المنطقة المنتجة للغاز مع محاولة الحوثيين انتزاع السيطرة على مدينة مأرب، آخر معقل للحكومة في شمال اليمن.

ويهدد القتال بتشريد مئات الآلاف وتعقيد جهود الولايات المتحدة والأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل سياسي للحرب الأهلية التي تدور رحاها في البلاد منذ أكثر من ست سنوات.

وقال مصدر بالحكومة في مأرب، ومصدر عسكري لرويترز: إن مئات المقاتلين وصلوا من حضر موت وشبوة في الجنوب، حيث مقر الحكومة المدعومة من السعودية، ومن ضواحي محافظة صنعاء في الشمال.

وقال أحد السكان: إن تعزيزات عسكرية مرت عبر مأرب، اليوم الخميس، وإن طائرات التحالف الحربية نفذت عدة ضربات جوية.

وأضاف أن دوي القصف المتبادل في الاشتباكات سُمع من الخطوط الأمامية التي تبعد نحو 30 كيلومترا غربي المدينة.

وقال الجيش اليمني، في تغريدة على تويتر، اليوم الخميس: إن الغارات الجوية للتحالف دمرت منصة لإطلاق الصواريخ تابعة للحوثيين في المخدرة غربي مدينة مأرب، وأربعة صواريخ باليستية.

وحثت الولايات المتحدة الحوثيين، يوم الثلاثاء، على وقف هجومهم والانضمام إلى الجهود الدولية الرامية لإنهاء الصراع، الذي يعتبر على نطاق واسع حربا بالوكالة بين السعودية وإيران.

كما حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن مارتن جريفيث، اليوم الخميس، من أن "السعي لانتزاع السيطرة على الأراضي بالقوة يهدد كل آفاق عملية السلام".

كانت جماعة الحوثي قد أزاحت الحكومة بعيدا عن السلطة في العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014، ما دفع التحالف الذي تقوده السعودية للتدخل بعد ذلك بشهور.. وينفي الحوثيون ما يتردد عن أنهم دُمى في يد إيران، ويقولون إنهم يحاربون نظاما فاسدا.

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