«التعليم»: امتحانات أولى وتانية ثانوي إلكترونية بالمدارس

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الأول والثاني الثانوي ستعقد في الفترة من ٢٧ فبراير وحتى 11 مارس المقبل.أضاف الوزير أن الامتحانات ستعقد إلكترونيًا بالمدارس للفئات التي تقرر تسليمها جهاز التابلت، وورقي لباقي الفئات (التي لم تستلم التابلت) بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء التواجد داخل المدرسة.كما ستعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) آخر كل شهر بداية من مارس وحتى مايو بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.