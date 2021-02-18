تأجيل معرض تونس الدولي للكتاب للمرة الثانية

قررت وزارة الثقافة التونسية تأجيل الدورة "36"، من معرض الكتاب الدولي الذي كان من المزمع لإقامته خلال الفترة المقبلة، بعد تأجيله للمرة الأولى من أبريل 2020.وذكرت لجنة المعارض برئاسة الدكتور مبروك المناعي، أن الهيئة المدبرة لمعرض الكتاب كانت قد اجتمعت بتاريخ أمس 17 فبراير، لدراسة بعض المستجدات المتعلقة بالمشاركات الدولية، حيث تبين بعد التواصل مع شركات الشحن والوسطاء الجمركيين أن هناك صعوبات جدية تحول دون وصول شحنات الكتب إلى موانئ تونس في الآجال المطلوبة.ولهذا فقد تقرر تأجيل الدورة التي تحمل رقم 36 إلى موعد لاحق خلال السنة الحالية بالتنسيق مع الهياكل المعنية.