مصادر تكشف مصير دور هادي الجيار في «الاختيار 2»

أكدت مصادر أن المخرج بيتر ميمي أجرى تعديلا في سيناريو مسلسل "الاختيار 2" الذي يصوره حاليا استعدادا لعرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل، بعد وفاة الفنان الكبير هادي الجيار متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.وقالت المصادر في تصريح لـ"الدستور" إن الفنان هادي الجيار كان يجسد دور والد الفنان أحمد مكي، مشيرة إلى أنه سيتم تصوير مشهد عزاء للجيار ضمن أحداث العمل الذي يظهر بطولات رجال الجيش والشرطة.كان الفنان هادي الجيار توفي في 10 يناير الماضي، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 71 عامًا.