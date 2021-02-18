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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«مستقبل وطن»: اعتماد منتدى الشباب منصة دولية تتويج لمسيرة من الدعم

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:06 م
أشرف رشاد
أشرف رشاد
أشرف لاشين
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قال المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، إن اعتماد الأمم المتحدة منتدى شباب العالم منصة دولية بمثابة اعتراف دولي بنجاح التجربة، وقدرتها على خلق آلية حوارية تجمع جيل الشباب.

وأكد رشاد، في تصريحات له اليوم الخميس: "اعتماد الأمم المتحدة تتويج لمسيرة من الدعم والتمكين لا تزال تخطوها القيادة السياسية المصرية التي آمنت ووثقت ووجهت كل المؤسسات نحو تذليل كل العقبات وتوفير كل الجهود لتمكين الشباب فكريًا وسياسيًا وتقليدهم أعلى المناصب".

وأشار زعيم الأغلبية إلى أن مصر أرست قواعد نموذج فريد في تخريج طاقات الشباب وتوجيهها للصالح العام، والاعتماد عليهم في معركة البناء، وقد حصدت ثمار ذلك حيث استطاعت خلق ظهير من الشباب مؤهل ومثقف يعي ويدرك قيمة وطنه.

وأوضح أنه في الوقت الذي كان العالم أجمع ينظر إلى الشباب كقنبلةٍ موقوتة يصعب التعامل معها؛ خاضت مصر التحدي وفتحت لهم أبوابها واحتضنتهم ووفرت لهم كل سبل الدعم، وقدمت خريجين وسفراء مؤهلين ومثقفين وقادرين على خدمة بلادهم، هدية للإنسانية.

وأضاف زعيم الأغلبية، أن منتدى شباب العالم يظل منارة للفكر والمعرفة والحوار البناء وتبني قضايا جيل الشبا، ومصنعًا لتخريج لتخريج أجيال شبابية وسفراء لنشر السلام والتسامح والفكر البنّاء.

واختتم زعيم الأغلبية تصريحاته بتوجيه تحية إجلال وتقدير وعرفان إلى القائد الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي آمن وحلم وسعى في أن يعطي للشباب فرصته في القيادة، والذي لولاه لما رأينا من الشباب نوابًا ومحافظين ووزراء.

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