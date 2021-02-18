البريد المصري يشارك في الاجتماع الأربعين لمجلس إدارة الاتحاد البريدي المتوسطي

شارك البريد المصري في اجتماع الدورة الأربعين لمجلس إدارة الاتحاد البريدي المتوسطي والذي يعقد بمشاركة كافة البلدان الأعضاء بالاتحاد عبر تقنية الفيديو كونفرانس.وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري وعضو مجلس إدارة اتحاد البريد المتوسطي، إن البريد المصري نجح في إدراج الشمول المالي على رأس الأولويات الاستراتيجية للاتحاد خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى أنه تم اختيار البريد المصري عضوا في الفريق المتخصص "Last Mile Delivery" خلال الاجتماع للمساهمة في وضع الأسس والنظم للارتقاء بمستوى الخدمات البريدية والمالية على مستوى دول الاتحاد وذلك بناء على النجاح الكبير والإنجازات التي شهدها البريد المصري في تقديم الخدمات خلال الفترة الماضية، بالرغم من تداعيات جائحة كورونا.وأوضح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن هذا الاجتماع تناول عددًا كبيرًا من الموضوعات الهامة مثل مناقشة آلية دعم البلدان الأعضاء بالاتحاد لمواجهة جائحة كورونا ومراجعة اتفاقية الاتحاد بحيث تتناسب مع المتغيرات والتحديات الحالية والمستقبلية ومناقشة الموقف المالي للاتحاد في ظل انتشار جائحة كورونا وعرض التقرير المالي لعام 2020، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية عمل مسابقة لتصميم الطوابع عبر الإنترنت وإصدار طابع بريد تذكاري مشترك للاتحاد للعام الحالي يعبر عن الترابط بين الدول الأعضاء في الاتحاد.وأوضح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن الاجتماع ناقش أيضا موقف مصر من استضافة الاجتماع القادم لمجلس الإدارة والجمعية العامة للاتحاد البريدي المتوسطي، بالإضافة إلى الموضوعات المتعلقة بالاتحاد البريدي العالمي مثل تحديد موقف موحد بشأن فتح باب المشاركة في اتحاد البريد العالمي أمام الأطراف الفاعلة بالقطاع وتحديد الموقف من المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي الذي كان من المقرر انعقاده في عام ٢٠٢٠ بساحل العاج وتم تأجيله إلى عام ٢٠٢١، نظرا لانتشار جائحة كورونا، كما انه تم اعتماد مشاركة البريد المصري في اصدار الطابع السنوي المشترك لمنطقة البحر الأبيض المتوسط الذى يعزز أواصر التعاون بين البلدان بالمنطقة، وذلك عبر استعراض البعد الثقافي لها.وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن هذه الاجتماعات تمثل فرصة مناسبة لتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في مجال تطوير الأعمال والخدمات البريدية والتحول الرقمي والشمول المالي والتجارة الإلكترونية وتطبيقاتها، هذا بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين مصر وكافة بلدان الاتحاد البريدي المتوسطي.جدير بالذكر أن الاتحاد المتوسطي هو الاتحاد المسئول عن تعزيز التعاون البريدي بين البلدان الأعضاء بشمال وجنوب المتوسط ويديره رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مع الأمين العام ويتكون مجلس الإدارة من 10 أعضاء نصفهم من شمال المتوسط والنصف الآخر من جنوب المتوسط بالتناوب، بحيث يكون رئيس مجلس الإدارة من منطقة مختلفة عن التي يمثلها نائب رئيس مجلس الإدارة ويضم في عضويته 23 بلدا عضوا من الدول العربية (الجزائر، مصر، الأردن، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، سوريا، تونس) ومن الدول الأوروبية (ألبانيا، البوسنة والهرسك، كرواتيا، قبرص، فرنسا، اليونان، إيطاليا، مالطا، موناكو، مونتينجرو، البرتغال، سلوفينيا، إسبانيا، تركيا).