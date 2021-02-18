9 وفيات و1638 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، تسجيل 1638 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 356 ألفا و744 إصابة.وأوضحت الصحة الأردنية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 332 ألفا و27 حالة شفاء، بعد تسجيل 1222 حالة إضافية، كما سجلت 9 حالات وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 4 آلاف و512 حالة.