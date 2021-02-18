باكستان تعتزم إصدار سندات خضراء بـ500 مليون دولار

قال مالك أمين مستشار رئيس وزراء باكستان لشئون التغير المناخي، اليوم الخميس- في مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء- إن بلاده تعتزم إصدار سندات خضراء مقومة باليورو بقيمة 500 مليون دولار خلال الشهور القليلة المقبلة.يذكر أن حصيلة السندات الخضراء تستخدم حصريا في تمويل مشروعات تساعد في الحد من تلوث البيئة أو مشروعات صديقة لها.وأشار مالك أمين إلى أن الحصيلة المنتظرة للسندات ستستخدم في مشروعات محطات كهرباء مائية.وقال أمين إن بنك الاستثمار الأمريكي "جيه.بي مورجان تشيس" يقوم بوظيفة مستشار الطرح.وأشارت بلومبرج إلى أنها لم تتمكن من التواصل مع متحدث باسم "جيه.بي مورجان" للتعليق على هذه الأنباء.