تعيين رئيسين جديدين للدفاع المدني والخدمة الإصلاحية في نيجيريا

عين الرئيس النيجيري محمد بخاري اثنين من المسئولين الجدد لرئاسة الدفاع المدني والخدمة الإصلاحية في البلاد.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية النيجيرية محمد مانجا، إن الرئيس عين أبوبكر عوده لتولي منصب القائد العام لسلاح الأمن والدفاع المدني النيجيري، بدلًا من عبدالله محمد الذي تقاعد من الخدمة بعد انتهاء فترة ولايت، كما عين هاليرو نابابا في منصب الرئيس والمراقب العام للدائرة الإصلاحية في نيجيريا.وفي السياق، دعا وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني والإصلاحيات والحرائق والهجرة النيجيري رؤوف أريغبيسولا، المعينين الجديدين، إلى العمل على التنفيذ الكامل لمهامهما، مع التعاون مع الهيئات الأمنية الأخرى في البلاد، بهدف توفير خدمات أمنية داخلية فعالة تحفظ سلامة وأمن النيجيريين والأجانب على حد سواء؛ بما يتماشى مع التوجه السياسي للإدارة التي يقودها الرئيس بخاري.