8 قتلى مدنيين على الأقل في هجوم شمال بوركينا فاسو

قتل ثمانية مدنيين على الأقل، اليوم الخميس، في شمال بوركينا فاسو، قرب الحدود مع النيجر، في هجوم نُسِب إلى جماعات جهادية تنشط محليًا، وفق مصدر أمني ومسئول محلي.وقال مصدر أمني لوكالة "فرانس برس" إنّ "مسلحين اعترضوا، صباح الخميس، حافلة نقل عام كانت تربط بين ماركوي ودوربيل في النيجر المجاورة، وقتل ثمانية اشخاص على الأقل وسُجل عدد كبير من الجرحى".وأكد المصدر أن المسلحين "وهم بالتأكيد عناصر جماعات إرهابية تنتشر في المنطقة، فرّوا قبل نشر التعزيزات"، مضيفًا أنّ "عمليات البحث جارية".من جانب آخر، قال مسئول محلي اتصلت به "فرانس برس" إنّ "حافلة نقل تحمل أشخاصا وبضائع استهدفها إرهابيون، أطلقوا النار على المركبة وقتلوا سبعة أشخاص، وقتل شخص آخر برصاص المهاجمين أثناء مغادرتهم" المنطقة.وقال أحد سكان ماركوي: إن الضحايا "تجار من (المدينة) يذهبون كل أسبوع إلى سوق دوربيل" في النيجر، مشيرًا إلى أنّ الهجوم وقع نحو الساعة 8،00 (بالتوقيتين المحلي وجرينتش).وعلى غرار جارتيها مالي والنيجر، تواجه بوركينا فاسو منذ 2015، عنفًا جهاديا وبين مكوّنات محلية، في أعمال خلّفت أكثر من 1200 قتيل ومليون نازح.