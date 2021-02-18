السودان يؤكد مواصلة العمل لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة

أكد الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، مواصلة العمل لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإيجاد الفرص النوعية التي تُلبي تطلعات البلدين.وأعرب إبراهيم، خلال لقائه مع براين شوكان القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالخرطوم اليوم الخميس، عن تطلع السودان إلى مرحلة جديدة من التعاون خاصة بعد المستجدات التي طرأت مؤخرا مثل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه.كما ناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة في مجال الاستثمارات الأمريكية في عدد من القطاعات.