«التموين» تتوقع تصدير 12 مليون طن من البنجر خلال 2021

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن اجمالي ما تم توريده حتى الآن بمصانع بنجر السكر التابعة للوزارة (مصنع الدقهلية للسكر، الفيوم للسكر، والنوبارية للسكر، والدلتا للسكر" وصل إلى 136 ألف طن منذ بدء الموسم.أضاف مصيلحي أنه من المتوقع وصول نسب التوريد هذا العام إلى ما يزيد علي 12 مليون طن بعد زيادة المساحة المنزرعة من بنجر السكر إلى 640 ألف فدان هذا العام، مقارنة بـ510 آلاف فدان العام الماضي.تابع الوزير: أن المصانع شهدت تطورًا كبيرًا من حيث التطوير، وهو ما أسهم في تقليل نسب الفاقد وزيادة قدرتها علي استقبال المحصول هذا العام، وزيادة إنتاجيتها بنسبة تصل لـ20%، لافتًا إلى أن المصانع تعمل بكامل طاقتها يوميًا صباحًا ومساءً، لاستقبال المحصول من المزارعين الذي ينقل عبر شبكة النقل الخاصة بكل مصنع.وكشف وزير التموين أن الزيادة في المساحة المنزرعة وزيادة إنتاجية الفدان هذا العام من بنجر السكر إضافة إلى إنتاجية قصب السكر ستكفي الاستهلاك المحلي بنسبة تقترب من 90%، موجهًا رؤساء الشركات بضرورة اتباع الجراءات الاحترازية للعاملين والمتعاملين مع المصانع؛ حفاظا عليهم من جائحة كورونا.