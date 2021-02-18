«حماية المستهلك» تشن حملات تفتيشية على 11 محافظة لضبط المخالفين

قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنّ الجهاز شن حملات مفاجئة على 11 محافظة استهدفت الأسواق التجارية والمنشآت الطبية المخالفة بالمحافظات، بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري.أضاف أيمن أنّ الحملات جاءت بناءً علي توجيهات الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين بتكثيف الحملات على الأسواق وضبط المخالفات التي من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلك المصري.وأكد أنّ الحملات في محافظة سوهاج أسفرت عن ضبط أحد مراكز حضانات الأطفال مخالف للتراخيص ولا توجد به غرفة تعقيم وبه كمية كبيرة من المحاليل منتهية الصلاحية، وكذلك ضبط معملين للتحاليل الطبية ومركز للأشعة تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة وفي الإسكندرية تم غلق أحد المطاعم بمنطقة كرموز لعمله بدون ترخيص وضبط كمية من الأجبان والزيوت الفاسدة.كما تم غلق كافيه ومخبز للعمل بدون ترخيص وتوقيع الغرامة الفورية على أحد محال المواد الغذائية لعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض علي النيابة العامة.وتابع حسام الدين أن حملات الجهاز في محافظات الفيوم والبحيرة وأسوان، والمنوفية وكفر الشيخ، والدقهلية، والاسماعلية وبورسعيد استهدفت المحال التجارية وتم إجراء بعض محاولات الشراء عن طريق العاملين بالجهاز للتأكد من التزامها في فترة الأوكازيون بتقديم عروض وخصومات حقيقة للمستهلكين ومنتجات ذات جودة عالية، حيث أسفرت هذه الحملات عن تحرير 77 محضرًا لبعض المحال المخالفة بهذه المحافظات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، والاشتراك في الأوكازيون دون الحصول علي تصريح من مديرية التموين والتجارة الداخلية.أكد مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية مواصلة هذه الحملات على الأسواق لضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل قوة وحزم ضد من يثبت تلاعبه ومخالفته للقانون وإضراره بحقوق المستهلك المصري.