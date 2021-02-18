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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

مع قرب انتهاء المرحلة الأولى.. خبراء يوضحون أهمية مشروع تبطين الترع

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:57 م
تبطين الترع
تبطين الترع
سمر مدحت
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تفقد مصر سنويًا كمية ضخمة من المياه المهدرة تقدر بنحو من 29 - 28% من إجمالي الكمية المُنتجة، وفقًا لآخر إحصاء صدر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2019، وتختلف طرق الهدر والنسب الخاصة بها.

ولكن تعد الترع أحد أكبر منافذ هدر المياه في مصر، إذ تهدر سنويًا 5 مليار متر مكعب من المياه على طول النيل، بسبب تهالك شبكات الترع في المحافظات الأقاليم على مدار السنوات الماضية، ولكن تحاول الدولة في الوقت الحالي إنجاز مشروع تبطين الترع لوقف هدر المياه.

وبالأمس أكد المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري، أن مشروع تطبين الترع هو مشروع قومي شديد الأهمية سيغير شكل الريف المصري، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين في الماضي كانوا يلقون بمخلفاتهم وحيواناتهم النافقة في الترع، وهو ما يعطى مظهر غير حضاري".

وأوضح أن مصر عانت كثيرًا من أزمة الترع والمياه المهدرة بها، ووجود الحشائش والمخلفات التى كانت تعيق وصول المياه لأراضى الفلاحين ولكن بعد التبطين، يمكن للمياه أن تصل بسهولة للأراضى، ولن يكون هناك استبحار أو فقدان نسب كبيرة من المياه.

واتساقًا مع ذلك، تحدثت "الدستور" مع عدد من الخبراء والعاملين بمشروع تبطين الترع، إلى جانب آخر تطورات المشروع والخطوات التي تم الانتهاء منها والآخر التي لازال العمل فيها جاريًا من خلال البيانات الرسمية لوزارة الزراعية والري.

يدور المشروع حول عمليات تبطين للترع المائية على مرحلتين حيث إن المستهدف تبطينه 20 ألف كيلو متر بموجب 20 مليار جنيهًا، وخلال المرحلة الأولى الجارية الآن من المقرر تبطين 7 آلاف كيلو متر، تم الانتهاء من 1000 كيلو متر، ويتم العمل في 5000 كيلو متر ترع.

ووفق تقرير وزارة الري، فإن مصادر تمويل المشروع القومي لتبطين الترع تنقسم كالآتي 60% من الاعتمادات توفرها وزارة الري من مخصصاتها، و25% قروضًا خارجية، و15% في شكل منح من مؤسسات التمويل الدولية، التي تدعم برامج أنظمة الري الحديث وترشيد المياه في الدول النامية.

ويدلل على أهمية المشروع الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، بتأكيده أن لمشروع تبطين الترع أهمية واستفادة كبرى، تبدأ باستعادة المظهر الحضاري لشكل الترع حيث أن الحكومة قامت بتبطينها بشكل حضاري للغاية.

وأضاف لـ"الدستور" الاستفادة الثانية هو عدم هدر المياه داخل شبكات الترع القديمة في المحافظات والأقاليم، حيث إنها كانت لا تصل إلى المزارعين وبالتالي لا توجد أي استفادة حقيقية منها سوى إنها تعيق وصول المياه للفلاحين.

وأوضح أن الترع كانت تسبب تلوث بيئي بسبب كثر الحشائش عليها والطمي والمياه غير النظيمة، وعدم إلقاء المواطنين للحيوانات النافقة والفضلات الخاصة بهم في تلك المياه، مشدد على ضرورة تعميم فكرة تبطين الترع في كل محافظات مصر.

وقال إبراهيم حسن، أحد عمال النجارة في مشروع تطبين الترع بمحافظة الغربية، والذي تتلخص مهمته في وضع الأجزاء الخشبية المثبتة لحواف الترع من الخارج، ووضع الفواصل بين مسافات الترع تصل الواحدة منها إلى 6 أمتار.

أشار لـ"الدستور" إلى أنه يعد أحد المشروعات القومية الهامة بسبب هدر المياه الذي كان يحدث سنويًا نتيجة تلك الكميات المفقودة سنويًا، مبينًا أن الترع لم يكن لها أهمية بصورتها الموجودة قبل عملية التبطين ولكنها كانت تعيق وصول المياه إلى الفلاحين.

بينما رأى الدكتور عبده الشراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بكلية الدراسات الأفريقية، أن التبطين لا يعني ردم تلك الترع كما هو شائع في الوقت الحالي، ولكنه سيساعد على زيادة سرعة سريان المياه في المجرى المخصص لها.

وأضاف لـ"الدستور" أن الأمر سيصب في مصلحة المزارعين لأن الحشائش والطمي المترامي على أطراف الترع يعيق تلك العملية بشكل كبير، على عكس ما سيحدث بعد عملية التبطين والتي كانت تهدر كميات ضخمة من المياه على المزارع.

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