22 فبراير.. مصر تستضيف المؤتمر العربى الثانى للأراضى

تستضيف جمهورية مصر العربية، المؤتمر العربي الثاني للأراضي الذي تستمر فعالياته على مدار 3 أيام من 22 إلى 24 فبراير الجاري، ويجري تنظيمه تحت رعاية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.وأوضح المركز الاعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة أن المؤتمر يأتي كجهد تعاوني لشركائه المنظمين "المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء الذي يُمثله معهد التدريب والدراسات الحضرية بالشراكة مع موئل الأمم المتحدة، والشبكة العالمية لأدوات الأراضي، والبنك الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، وشبكة التميز لإدارة الأراضي في إفريقيا".ويحضر المؤتمر عدد من الوزراء الإقليميين والمسئولين رفيعي المستوى وممثلي الشركاء الذين سيشاركون في جلسات ومناقشات رفيعة المستوى.ويمثل هذا المؤتمر علامة بارزة في خارطة الطريق نحو إقامة حوكمة رشيدة للأراضي في المنطقة العربية، ويوفر منصة لمناقشة تجارب البلدان، وتقديم البحوث جديدة، وتعزيز الالتزام على مستوى عالٍ لتحسين إدارة الأراضي، وتمكين وتطوير قدرات أصحاب المصلحة في الأراضي في المنطقة.ويتحدث أمام المؤتمر السفير جمال الدين جاب الله، مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية بجامعة الدول العربية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، ومحمد شراقة رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه بفلسطين، ومانع يسلم بن يمين وزير الاشغال العامة والطرق باليمن، والقاضي سالار عبد الستار محمد وزير العدل بالعراق، ويحيى الكسبي وزير الأشغال العامة والإسكان بالأردن، وشيلان عارف حمه نائب وزير العدل بإقليم كردستان العراقي، ومحمد داودية وزير الزراعة بالأردن.