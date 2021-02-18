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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

انخفاض كبير لمخزون الخام الأمريكي

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:05 م
مخزون الخام الأمريكي
مخزون الخام الأمريكي
وكالات
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أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الخميس، أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي مع رفع المصافي للإنتاج، في حين زادت مخزونات البنزين وهبطت مخزونات نواتج التقطير.

ونزلت مخزونات الخام 7.3 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 12 فبراير، وذلك مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض 2.4 مليون برميل.

وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت ثلاثة ملايين برميل.

وأضافت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 26 ألف برميل يوميا، وزادت معدلات تشغيل المصافي 0.1 نقطة مئوية.

وقالت إن مخزونات البنزين زادت 672 ألف برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز زيادة 1.4 مليون برميل.

وأظهرت البيانات نزول مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.4 مليون برميل، في مقابل توقعات لانخفاض قدره 1.6 مليون برميل.

وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 1.2 مليون برميل يوميا.

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