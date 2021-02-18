رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بالفيوم

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:30 م
إنهاء خصومة ثأرية
إنهاء خصومة ثأرية
الفيوم - زينب علاء
طباعة
نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، فى إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء عمومة عائلة "حرب" بقرية كوم أوشيم التابعة للوحدة المحلية لقرية الجمهورية بمركز طامية بمحافظة الفيوم، وتقديم كفنيين لأسرة القتيل.

وذلك بحضور القيادات السياسية والأمنية بالمحافظة بحضور اللواء أحمد مفتاح، مساعد مدير أمن الفيوم، والعميد شريف عبدالعظيم، رئيس فرع البحث الجنائى لمركزى شرطة طامية وسنورس، والعقيد حسن محاريق، نائب مأمور مركز شرطة طامية، والعقيد معتز اللواج، مفتش مباحث مركز شرطة طامية، والعقيد محمود هيبة، مفتش مباحث مركز شرطة طامية، والرائد أحمد أبوالدهب، معاون أول مباحث مركز شرطة طامية، كما حضر من نواب البرلمان النائب محسن أبوسمنة، والنائب محمد ثابت الجمال والنائب عبدالمنعم عبدالعليم أعضاء مجلس النواب عن دائرة مركزى سنورس وطامية.

ترجع وقائع الخصومة عام 2019 التى وقعت بين أبناء عمومة عائلة حرب من كبرى العائلات بقرية كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، عندما نشبت مشاجرة بين أبناء العمومة بسبب خلاف على المصاهرة، قتل فيها أحمد بليدى نوح"35 سنة"، وأصيب البعض منهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على القاتل، والسيطرة على أفراد المشاجرة، ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام للعلاج.

بدأت مراسم جلسة الصلح بتلاوة من آيات الذكر الحكيم للقرآن الكريم، ثم كلمة رجال الدين بأوقاف طامية، وأعلن العمدة خاطر عبدالقوى خاطر، رئيس لجنة المصالحات بالمحافظة وعمدة قرية فرقص بمركز طامية، مراسم تقديم الكفن، حيث قام حجاج أحمد عبدالرحمن دخيل ورمضان عبدالرحمن دخيل بحمل كفنيين، وتقديمهما إلى بليدى نوح جمعة زيدان والد القتيل الذى تسلم الكفن هو وحفيده، تسلم أيضًا محمد عبدالتواب نوح، ابن عم القتيل الكفن، وسط هتافات الحضور الذين هتفوا ( الله اكبر.. الله أكبر ).

وأصدر حكمًا عرفيًا بتعويض مليون ونصف المليون جنيه لأسرة القتيل أحمد بليدى نوح، وشرط جزائى قيمته 2 مليون جنيه على الطرفين يطبق فى حالة تعدى أى طرف على الآخر أو عدم تنفيذ طرف من الطرفين بنود جلسة الصلح.
الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بالفيوم
الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بالفيوم
الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بالفيوم
الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بالفيوم

موضوعات متعلقة

الأهلى يرد على رحيل بدر بانون إلى أوروبا

دفعة من لقاحات كورونا من «جافي» نهاية الشهر.. وتوقعات بوصول شحنة من «سينوفارم» غدًا

السيسي لـ الدبيبة: سنقدم خبراتنا لليبيا للانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار

بارد وأمطار متوسطة.. تفاصيل طقس الجمعة

الصور

image description

غلق منطقة اللسان في رأس البر

image description

شباب دمياط يساعدون مندوب مغترب أعاقته الأمطار عن الرجوع لمدينته

image description

تسليم أجهزة التابلت لمسئولي وحدة المتغيرات المكانية في أسيوط

image description

بدء حملة تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعي

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع بمركز ساحل سليم

الأكثر قراءة

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

أمطار ورياح شديدة.. «الأرصاد» تكشف عن طقس الأسبوع المقبل

مدته 3 ساعات.. «التعليم» تكشف تفاصيل امتحان الشهادة الإعدادية

«حطيتله السم في المكرونة».. اعترافات «سفاح الجيزة» في فيديو أمام الجنايات

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

تحطم طائرة إثر سقوطها في بحيرة شمال سويسرا

الأمير تشارلز يؤكد الحاجة لأخذ لقاحات كورونا

موعد إحلال السيارات الملاكي 2021 | خطوات تقديم إحلال السيارات بالتفصيل

أقدم حمض نووي في العالم مصدره فيلة ماموث في سيبيريا

أيام زمان

«لا يهمني اسمك.. لا يهمني عنوانك».. مواقف وحكايات مجهولة عن محمد منير

«زهقنا من الكبار وهنيدى فتح لنا الأبواب».. اعترافات أشرف عبدالباقى قبل النجومية

«بيوت دعارة» و«كوليرا».. رحلة هيكل مع التحقيقات الصحفية

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

مقالات الرأي
ماجد حبته
تحالف الجنونيْن.. الإثيوبى والتركى
مؤمن المحمدي
رضا يا رضا
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرتالفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الحب)
أحمد بهاء الدين شعبان
8030 يومًا
المزيد

الثقافة

قريبًا.. صدور رواية «نخلة الهيش» للراحل إيهاب الورداني

تأجيل معرض تونس الدولي للكتاب للمرة الثانية

استخدم في الحروب وأشهر أنواعه «الأهلي».. حكايات مجهولة عن الحمار

روبير الفارس: اقرأوا عن الأقباط قبل أن تكتبوا عنهم