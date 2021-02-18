الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بالفيوم

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، فى إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء عمومة عائلة "حرب" بقرية كوم أوشيم التابعة للوحدة المحلية لقرية الجمهورية بمركز طامية بمحافظة الفيوم، وتقديم كفنيين لأسرة القتيل.وذلك بحضور القيادات السياسية والأمنية بالمحافظة بحضور اللواء أحمد مفتاح، مساعد مدير أمن الفيوم، والعميد شريف عبدالعظيم، رئيس فرع البحث الجنائى لمركزى شرطة طامية وسنورس، والعقيد حسن محاريق، نائب مأمور مركز شرطة طامية، والعقيد معتز اللواج، مفتش مباحث مركز شرطة طامية، والعقيد محمود هيبة، مفتش مباحث مركز شرطة طامية، والرائد أحمد أبوالدهب، معاون أول مباحث مركز شرطة طامية، كما حضر من نواب البرلمان النائب محسن أبوسمنة، والنائب محمد ثابت الجمال والنائب عبدالمنعم عبدالعليم أعضاء مجلس النواب عن دائرة مركزى سنورس وطامية.ترجع وقائع الخصومة عام 2019 التى وقعت بين أبناء عمومة عائلة حرب من كبرى العائلات بقرية كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، عندما نشبت مشاجرة بين أبناء العمومة بسبب خلاف على المصاهرة، قتل فيها أحمد بليدى نوح"35 سنة"، وأصيب البعض منهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على القاتل، والسيطرة على أفراد المشاجرة، ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام للعلاج.بدأت مراسم جلسة الصلح بتلاوة من آيات الذكر الحكيم للقرآن الكريم، ثم كلمة رجال الدين بأوقاف طامية، وأعلن العمدة خاطر عبدالقوى خاطر، رئيس لجنة المصالحات بالمحافظة وعمدة قرية فرقص بمركز طامية، مراسم تقديم الكفن، حيث قام حجاج أحمد عبدالرحمن دخيل ورمضان عبدالرحمن دخيل بحمل كفنيين، وتقديمهما إلى بليدى نوح جمعة زيدان والد القتيل الذى تسلم الكفن هو وحفيده، تسلم أيضًا محمد عبدالتواب نوح، ابن عم القتيل الكفن، وسط هتافات الحضور الذين هتفوا ( الله اكبر.. الله أكبر ).وأصدر حكمًا عرفيًا بتعويض مليون ونصف المليون جنيه لأسرة القتيل أحمد بليدى نوح، وشرط جزائى قيمته 2 مليون جنيه على الطرفين يطبق فى حالة تعدى أى طرف على الآخر أو عدم تنفيذ طرف من الطرفين بنود جلسة الصلح.