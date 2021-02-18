«الرى» تشدد من إجراءاتها الاحترازية لمنع تفشى كورونا

اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة، وشحتة إبراهيم، رئيس مصلحة الرى وإيمان غانم، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بمصلحة الرى، لاستعراض ومتابعة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من (كوفيد- 19) بجميع قطاعات الوزارة والمبانى التابعة لها والديوان العام.أكد وزير الري، خلال الاجتماع، بحضور الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، وأسامة الظاهر، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، حرص الوزارة علي صحة العاملين بها بمختلف الهيئات والمصالح والإدارات التابعة، واتخاذ الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد، والتشديد على الالتزام بارتداء الكمامات الواقية والحفاظ على المسافات الآمنة، إضافة إلى تطهير مبنى الوزارة والجهات التابعة لها.وشدد الوزير الري على إجراءات النظافة والتعقيم باستخدام المطهرات بكافة المكاتب الإدارية وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية، واتخاذ إجراءات التباعد الإجتماعى، وقياس درجات الحرارة للجميع، والاهتمام بعمليات النظافة، مؤكدًا اتخاذ إجراءات رادعة حال عدم اتباع الإجراءات المطلوبة من جميع العاملين.