وزير التعليم يكشف تفاصيل إجراء الامتحان المجمع لسنوات النقل والشهادة الإعدادية

استعرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل إجراء الامتحان المجمع لسنوات النقل والشهادة الإعدادية، قائلًا: "سيكون الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد وورقة امتحان واحدة ويضم عددا من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف المجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.أكد الوزير أن جدول الامتحان سيكون كالتالي: (الصف الرابع الابتدائي يوم 28 فبراير، الصف الخامس الابتدائي "يوم 1 مارس"- الصف السادس الابتدائي "يوم 2 مارس"- الصف الأول الإعدادي "يوم 3 مارس"- الصف الثاني الإعدادي "يوم 4 مارس"، وزمن الامتحان: ساعتين لكل صف، ويتم تحديد عدد أسئلة كل مادة طبقًا للوزن النسبي لها.أضاف شوقي:"بالنسبة لضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى ستحسب درجة 50% على امتحان الفصل الدراسي الأول و50% على الدرجات التي يحصل عليها الطالب من متوسط الدرجات التي تعقد من شهر مارس وحتى شهر مايو، ويشترط لنجاح الطالب حصوله على نسبة 50% من المجموع الكلى للامتحان شريطة ألا تقل الدرجة فى أى مادة عن 25%.شدد الوزير على أن الطالب الحاصل على 50% فأكثر من المجموع الكلى وحصل على أقل من 25% فى مادة أو أكثر يكون له الحق فى دخول الدور الثاني في تلك المواد التي لم يحقق بها نسبة 25%.. والطالب الحاصل على أقل من 50% فى المجموع الكلى يكون له الحق فى دخول الدور الثاني في المواد التي لم يحصل فيها على نسبة 25%حتى يتجاوز نسبة النجاح المقررة 50% للمجموع الكلى.