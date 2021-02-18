الحكومة والمعارضة التشيكية تتفقان على قانون قيود كورونا

اتفقت الحكومة والمعارضة في جمهورية التشيك على أساسيات لقانون جديد بشأن جائحة فيروس كورونا، حيث سيسمح بفرض قيود لمواجهة كورونا دون الحاجة لإعلان حالة طوارئ.وقال بيتر فيالا من الحزب الديمقراطي المدني المعارض، اليوم الخميس، إن هناك انفراجة فيما يتعلق بالمسألة المثيرة للجدل الخاصة بتعويض الشركات.ووافقت جميع الفصائل البرلمانية، باستثناء حزب يميني منشق، على المضي قدما في تطبيق القانون.وفي جمهورية التشيك، تم إغلاق المطاعم والفنادق والمسارح ودور السينما والملاعب ومعظم المحال التجارية منذ شهور، مع فرض ارتداء الكمامة في الخارج.وترتفع حالات الإصابة اليومية فى التشيك، حيث تم تسجيل 10 آلاف و813 حالة جديدة اليوم الخميس.وسجلت البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 7ر10 مليون شخص، أكثر من مليون حالة إصابة، توفي منها 18 ألفا و739 حالة مرتبطة بالفيروس.