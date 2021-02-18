الناتو يرفع عديد قواته لمهمات التدريب في العراق لـ4 آلاف عسكري

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن وزراء دفاع الدول المنضوية في التحالف قرروا، اليوم الخميس، رفع عديد قوات المهمات التدريبية المكلّفة بمساعدة القوات العراقية في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي إلى أربعة آلاف عسكري.وقال الأمين العام، في مؤتمر صحفي اليوم: "قرّرنا رفع عديد قوات حلف شمال الأطلسي لمهمات التدريب في العراق لدعم القوات العراقية في تصديها للإرهاب، وضمان عدم عودة تنظيم داعش الإرهابي، وسيرتفع عديد مهمتنا تدريجيا من 500 إلى أربعة آلاف شخص".