111 ألفًا و418 إجمالى إصابات كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الخميس، تسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بتراجع 7 حالات عن حصيلة يوم أمس، ليرتفع بذلك مجموع الإصابات إلى 111 ألفا و418 حالة.وذكر جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الملخص الصحفي اليومي، أنه جرى رصد 3 وفيات جديدة بزيادة حالة واحدة عن حصيلة اليوم السابق، ليصبح بذلك إجمالي الوفيات 2950.ولفت فورار إلى تعافي 151 حالة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المرضى الذين تماثلوا للشفاء إلى 76 ألفا و730، بينما يتواجد 18 مصابا في العناية المركزة.