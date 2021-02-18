الطيران المدني تعتمد طلب تشغيل شركة طيران روسية للغردقة وشرم

قال الدكتور أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني، إن شركة طيران روسية خاصة تقدمت أمس الأول بطلب تشغيل عدد من الرحلات بجداول مباشرة لمدينتي شرم الشيخ والغردقة.وأضاف نوير، لـ«الدستور»، أن السلطة وافقت على طلب شركة نورد ويلد الروسية التي تعتبر إحدى شركات الطيران الخاصة الروسية حيث تعمل على جلب السياحة الروسية لمصر، لافتًا إلى أن شرم الشيخ والغردقة تستقبل تلك الرحلات وليس لها علاقة بالطيران المنتظم.وتابع أن المسؤولين تقدموا أمس الأول بجدول رحلات منتظم، على أن تبدأ أول رحلة في 28 مارس المقبل بمعدل بـ4 رحلات أسبوعيًا بواقع رحلتين إلى الغردقة ورحلتين إلى شرم الشيخ، لافتًا إلى أن الإجراءات المتبعة في تلك الظروف أن أي شركة ترغب في تنظيم رحلات لمصر أو أي دولة أخرى يجب أن تحصل على موافقة سلطة الطيران الروسية ونظيرتها المصرية وهو ما قمنا به وذلك بعد موافقة السلطات الروسية على عودة السياحة إلى شرم الشيخ والغردقة.وواصل بأن الرحلات ستكون مباشرة من المطارات الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة، وستتم زيادة الرحلات فور انتظام التشغيل، مشددًا على أن المطارات المصرية تضاهي نظيرتها العالمية من حيث الأمن والسلامة الجوية، ووجود أحدث أجهزة التفتيش في إنهاء إجراءات سفر ووصول الركاب.