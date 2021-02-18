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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل 56 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:50 م
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 56 ألفًا و766 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 9 ملايين و978 ألفًا و747 شخصًا.

وذكرت الوزارة، في بيانها الذي أوردته وكالة الأنباء البرزايلية الرسمية، اليوم الخميس، في نسختها باللغة الإنجليزية، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 242 ألفًا و90 شخصًا عقب تسجيل 1150 وفاة جديدة على مدار أمس الأربعاء، مُؤكدة تعافي أكثر من 8 ملايين و900 ألف حالة بشكل كامل من المرض.

وأضافت أن عدد المرضى الذين يخضعون للرعاية الصحية في المستشفيات من أصحاب الحالات الحرجة بلغ الآن حوالي 790 ألف شخص، مُشيرة إلى أنه بين كل 100 ألف مواطن، يوجد 4748 حالة إصابة و115 حالة وفاة.

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