مدته 3 ساعات.. «التعليم» تكشف تفاصيل امتحان الشهادة الإعدادية

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية 7 مارس المقبل.وقال شوقي إن الامتحان سيكون موحّدا متعدد التخصصات في جميع المواد لمدة 3 ساعات أو أكثر، مؤكدًا أن الامتحان لا يضاف إلى المجموع.وشدد وزير التعليم على أن هذا القرار يضمن تقييما عادلا، ويجنبنا من حضور الطلاب أكثر من يوم في اللجان، مؤكدًا أنه يتم احتساب المجموع على الامتحان الأخير في يونيو وليس الترم الأول.