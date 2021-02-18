روسيا: لا نستبعد إمكانية عقد لقاء جديد بصيغة موسكو بشأن أفغانستان

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، اليوم الخميس، أن بلادها لا تستبعد إمكانية عقد اجتماع جديد بصيغة موسكو بشأن أفغانستان.وقالت زاخاروفا - في تصريحات صحفية - "لا نستبعد لاحقا إمكانية عقد لقاء آخر بصيغة موسكو.. وإذا لزم الأمر، فموسكو ستكون مستعدة لتوفير منصة للحوار، إذا كانت الأطراف في المفاوضات مهتمة بذلك".وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف قد أعلن، الثلاثاء الماضي، أن اجتماعا دوليا جديدا بشأن الأزمة الأفغانية قد يعقد في موسكو قبل نهاية فبراير الجاري، مشيرا إلى وجود اتفاق مبدئي مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، لعقد اجتماع معه.