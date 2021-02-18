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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التعليم: احتساب مجموع الطالب بالشهادة الإعدادية على امتحان يونيو فقط

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:39 م
طارق شوقي
طارق شوقي
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أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قرار عقد امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية في امتحان مجمع واحد، دون درجات، يضمن تقييمًا عادلا، ويجنبنا حضور الطلاب أكثر من يوم في اللجان، ويتم احتساب المجموع على الامتحان الأخير في يونيو وليس الترم الأول، موضحًا أن من لا يرغب في دخول امتحان الفصل الدراسى الأول المجمع له حرية الاختيار ويدخل الترم الثاني في امتحان يونيو بمنهج العام الدراسي بكامله.

وأضاف "شوقي" ،خلال لقاء مسجل له، أنه كان هناك مناقشات عدة حول الشهادة الإعدادية، إما أن نؤجل الامتحانات كما أعلنا في وقت سابق، أو نعقد امتحانات ويضطر الطالب للنزول للجان 6 أيام، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على الشكل النهائي للامتحان.

وبرر وزير التربية والتعليم القرار السابق للوزارة بضم امتحانات الترم الأول للفصل الدراسى الثانى بأن عدد طلاب الشهادة الإعدادية مليون و400 ألف طالب وطالبة، وفى ظل جائحة كورونا يمثلون عائقا وتحديا، فى إطار حرص الوزارة على صحة الطلاب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ليجيب خلاله عن استفسارات أولياء الأمور والطلاب حول القرارات التي تم اتخاذها يوم الأحد الماضي، بشأن امتحانات الترمين الأول والثاني، وآلية استكمال العام الدراسي.



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