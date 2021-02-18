ألمانيا: مواصلة عمليات تفتيش حدود النمسا والتشيك بعد 3 مارس

قال وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، إن بلاده من المرجح أن تواصل عمليات التفتيش على الحدود مع النمسا والتشيك إلى ما بعد 3 مارس المقبل.وأوضح زيهوفر خلال زيارة له للحدود الألمانية التشيكية اليوم الخميس، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن هذا التمديد سيتم إذا لم يتم احتواء تفشي انتشار فيروس كورونا بما في ذلك المتغيرات الجديدة منه.وأضاف وزير الداخلية الألماني: "أعتقد أنه من المحتمل جدًا أن نضطر إلى التمديد لأن الوضع مع الطفرة لم يتغير بشكل حاسم"، مشيرًا إلى أنه لا يمكنه تحديد هذا التمديد بشكل قاطع اليوم.وكانت ألمانيا قد بدأت إجراء عمليات فحص للسائقين الذين يعبرون الحدود التشيكية الألمانية يوم الأحد الماضي.