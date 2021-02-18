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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعليم الوادي الجديد الثالث بمسابقة أعياد الطفولة والإلقاء الشعري

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:02 م
الدكتور سمير النيلي
الدكتور سمير النيلي
محمد مهدي
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أعلن الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، عن نجاح قطاع تعليم المحافظة فى حصاد مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية بمسابقات التربية المسرحية بالقطاع الثالث تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الفنى، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، مؤكدًا على الحصول على المركز الثالث على مستوى الجمهورية بمسابقة الإلقاء الشعرى والمركز الثالث بمسابقة أعياد الطفولة (رياض أطفال - ابتدائى) والمركز الثالث على مستوى الجمهورية بمسابقة أعياد الطفولة (للمرحلة الإعدادية).

وأكد النيلي دعمه الكامل لجميع الأنشطة التربوية المختلفة، والتى من شأنها صقل شخصية الطلاب والمساهمة في تعزيزها.

فضلًا عن دور الأنشطة المسرحية خاصة فى تنمية مهارات الطالب الحركية والإبداعية والفنية وتبنى المواهب وإكسابها الخبرات.

موجهًا خالص الشكر والتقدير لتوجيه التربية المسرحية بالمديرية وجميع الإدارات التعليمية لهذا التميز متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.

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