الجيش الليبي: العثور على مقبرة جماعية ووكر لـ«داعش» الإرهابي

أعلن الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الخميس، عن العثور على مقبرة جماعية ووكر لتنظيم «داعش» الإرهابي في جنوب غرب ليبيا.وقال المسماري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "تم تسيير دوريات من مدينة أوباري مرورا بمشروع مكنوسة الواقع ببلدية وادي عتبة، وتم تمشيط الوديان بالكامل إلى قرب منطقة غدوة، وعثرنا على مقبرة جماعية ووكر لتنظيم داعش الإرهابي".وأوضح أن الدوريات شاركت فيها الغرفة الأمنية لأوباري التابعة لمجموعة عمليات الجنوب، والسرية السادسة بالكتيبة 116، ومكتب مباحث الجنائية لأوباري.