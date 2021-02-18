الأمين العام لحلف الأطلسى: لا قرار بشأن الانسحاب من أفغانستان

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، إن وزراء دفاع الدول الأعضاء في الحلف لم يتخذوا قرارا بشأن إمكانية وتوقيت سحب القوات من أفغانستان.وأضاف ستولتنبرج في مؤتمر صحفي، بعد مؤتمر عبر الفيديو مع وزراء دفاع دول الحلف: "في هذه المرحلة لم نتخذ قرارا نهائيا حول مستقبل وجودنا مع اقتراب مهلة الأول من مايو، سيواصل الحلفاء التشاور والتنسيق بشكل مكثف خلال الأسابيع القادمة".