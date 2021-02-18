الرئيس الموريتاني يستقبل المفوض السامي للحكومة السريلانكية

استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس، كاناناثان فليبيلي، السفير المفوض السامي للحكومة السريلانكية.ونقلت الرئاسة الموريتانية، في بيانها، عن المسئول السريلانكي قوله إنه أطلع الرئيس الموريتاني على الاستثمارات الجديدة التي تشهدها سريلانكا وتلك التي تعتزم القيام بها في إفريقيا.وأضاف المسئول السريلانكي أن سياسة بلاده تعمل على التركيز على إفريقيا نظرا لأهميتها والإمكانات الهائلة التي تتمتع بها، مشيرا إلى رغبتها في الاستثمار في قطاعات الزراعة والتعدين والطاقة.وأشار إلى أنه استفاد من توجيهات وأفكار الرئيس الموريتاني الذي أكد له رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات السريلانكية والعمل على جلب استثماراتها إلى موريتانيا.وشدد على أهمية تضافر الجهود مع موريتانيا على الساحة الدولية لمساعدة البلدين على تحقيق أهدافهما.