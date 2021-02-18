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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الموريتاني يستقبل المفوض السامي للحكومة السريلانكية

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:01 م
محمد ولد الشيخ الغزواني
محمد ولد الشيخ الغزواني
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استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس، كاناناثان فليبيلي، السفير المفوض السامي للحكومة السريلانكية.

ونقلت الرئاسة الموريتانية، في بيانها، عن المسئول السريلانكي قوله إنه أطلع الرئيس الموريتاني على الاستثمارات الجديدة التي تشهدها سريلانكا وتلك التي تعتزم القيام بها في إفريقيا.

وأضاف المسئول السريلانكي أن سياسة بلاده تعمل على التركيز على إفريقيا نظرا لأهميتها والإمكانات الهائلة التي تتمتع بها، مشيرا إلى رغبتها في الاستثمار في قطاعات الزراعة والتعدين والطاقة.

وأشار إلى أنه استفاد من توجيهات وأفكار الرئيس الموريتاني الذي أكد له رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات السريلانكية والعمل على جلب استثماراتها إلى موريتانيا.

وشدد على أهمية تضافر الجهود مع موريتانيا على الساحة الدولية لمساعدة البلدين على تحقيق أهدافهما.

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